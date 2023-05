Auch Michelin hat nun sein Russland-Geschäft verkauft

Nach Nokian Tyres und Continental hat nun auch Michelin sein Russland-Geschäft samt Reifenwerk verkauft. Wie der Hersteller dazu heute mitteilt, habe das in Moskau ansässige Großhandelsunternehmen Power International-Shiny, wie bereits im März spekuliert worden war, jetzt die Gesellschaften Michelin Russia Tyre Manufacturing Company (MRTMC) LLC sowie Camso CIS LLC gekauft. Einen Kaufpreis nannte Michelin nicht. Laut der Mitteilung werde Power International-Shiny rund 250 Arbeitsplätze erhalten; als Michelin am 15. März 2022 seine Produktion vor Ort eingestellt hatte, waren dies allein im Werk noch 750 Mitarbeiter. Michelin war 2004 der erste westliche Hersteller, der in Russland eine eigene Reifenproduktion in Betrieb nahm, in der jährlich rund zwei Millionen Consumer-Reifen produziert werden konnten.