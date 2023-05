Yokohama Rubber beendet Kampagne gegen Räderfälschungen „erfolgreich“

Seit Jahren schon geht Yokohama Rubber in China gegen gefälschte Leichtmetallräder seiner Marke Advan Racing vor. Nun hat der japanische Hersteller einen juristischen Schlag gegen fünf Unternehmen initiiert, die in China gefälschte Räder über Onlineshops und stationäre Verkaufsstellen in Foshan (Guangdong-Provinz) vermarktet haben. Bei Durchsuchungen Anfang Januar seien sämtliche Fälschungen sichergestellt und daraufhin zerstört worden, außerdem seien die Verkäufer der Fake-Markenräder mit Strafen belegt worden. Damit habe Yokohama Rubber, wie das Unternehmen mitteilt, das Vorgehen gegen die Fälschungen und deren Vermarkter „erfolgreich beendet“.