Großhändler Küke blickt auf „ein bewegtes Jahr“ zurück

Die Küke Vertriebsgesellschaft mbH blickt eigenen Worten zufolge auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 zurück. „Dies ist das erfolgreichste Jahr seit Gründung des Unternehmens vor über 75 Jahren“, heißt es dazu rückblickend aus Herzberg am Harz, wo das Großhandelsunternehmen seinen Sitz hat. Gleichzeitig sei 2022 aber auch „ein bewegtes Jahr“ gewesen, so Inhaber und Geschäftsführer André Küke. Zu den „erfolgreichen Projekten“ im vergangenen Jahr zählen die Küke-Verantwortlichen etwa die Teilnahme an den Messen The Tire Cologne (Köln) und IAA Transportation (Hannover). Nicht nur, dass man dabei Kunden und Partnern auf im Unternehmen und dessen Produktsortiment aufmerksam machen konnte, das Vertriebsteam habe nach coronabedingter Pause auch „den direkten Kontakt genossen“.

