Triangle Tyre erweitert Line-up seiner T-Regional-Haul-Serie

Nachdem Triangle Tyre auf der Tire Cologne im vergangenen Jahr unter anderem auch neue Lkw-Reifen seiner T-Regional-Haul-Serie für den europäischen Markt vorgestellt hat, sind die beiden Profile T-Regional Haul TRD09 für die Antriebsachse und T-Regional Haul TRS06 für die Lenkachse jetzt in einem erweiterten Line-up verfügbar. Wie der chinesische Hersteller dazu erklärt, reiche die Palette beider Reifen, die für den Einsatz im Regional- und Fernverkehr konzipiert sind, von der kleinen Größe 215/75 R17,5 bis zu größeren Größen wie 315/80 R22,5 oder 295/60 R22,5. Das erweiterte Sortiment sei „das Ergebnis der neuesten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von Triangle in Verbindung mit Feldtests, um ein breites Spektrum an betrieblicher Einsatzbereitschaft zu gewährleisten“, heißt es dazu vonseiten des Herstellers. Das Hauptziel sei „die Maximierung der Investitionsrentabilität der Flotte durch hohe Laufleistung, Sicherheit, Traktion und maximale Runderneuerungseigenschaften“, so Triangle Tyre weiter.

