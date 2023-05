Tiroch gewinnt den European Tuning Showdown

Im Rahmen der jüngsten Tuning World Bodensee sind auch die Gewinner des European Tuning Showdown (ETS) 2023 gekürt worden. Bei diesem Wettbewerb, der als Europas höchstdotierter in Sachen „Show & Shine“ gilt, hat sich letztlich Knud Tiroch aus Österreich mit seinem Mercury Coupé gegen insgesamt fast 50 angetretene Showcars aus 14 Ländern durchsetzen und somit die diesjährige Krone erobern können. Auf Platz zwei landete der Schwede Christian Magass mit seinem 2010er-Infiniti G37. „Diese beiden Fahrzeuge sind wie von einem anderen Planeten, nahezu perfekt umgesetzt und doch grundverschieden“, berichtet ETS-Organisator Sven Schulz von einem spannenden Zweikampf um den Sieg. „Es ist unvorstellbar, wie viel Kreativität und Handwerkskunst in diese Umbauten geflossen sind. Spektakulärer geht es fast nicht“, schwärmt er. Auf den dritten Rang ist der Deutsche Mark Denkhaus gefahren dank eines 1973er-VW Käfer mit 360-PS-Turbomotor, Porsche-Bremsanlage, Rennsporträdern, Racing-Shifter sowie unzähligen Carbonteilen. „Der Umstand, dass unsere Szene so kreativ und lebendig ist, macht mich sprachlos und unfassbar stolz. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Tuning World Bodensee“, sagt Schulz mit Blick auf die 2024er-Tuningmesse, die samt ETS-Finale dann vom 9. bis zum 12. Mai wieder in Friedrichshafen stattfinden wird. cm