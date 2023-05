Nokian Tyres erweitert Sortiment seines Armor Gard 2 Mine

Nokian Tyres erweitert das Sortiment seines Untertage-/Bergbaureifens Armor Gard 2 Mine um eine weitere Größe. Wie dazu der finnische Hersteller mitteilt, sei der Reifen jetzt auch in der Größe 9.00-20 erhältlich. Der Reifen, schreibt Nokian Tyres, biete „eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte“, weswegen der Baggerreifen insbesondere in anspruchsvollen Einsatzbereichen unter Tage Anwendung finde. Bisher erhältlich war der Diagonalreifen nur in der Größe 10.00-20.