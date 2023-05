Nexen Tire veranstaltet großes Kundenevent zum 24-Stunden-Rennen

Wenn diesen Sonnabend das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring startet, dann steht auch Nexen Tire mit zwei Fahrzeugen im Starterfeld. „Die beiden Teams um Racing Group Eifel/Smyrlis Racing in der Klasse SP4T und Adrenalin Motorsport in der Klasse V6 sind gut auf die Herausforderungen vorbereitet, die jedes Rennen auf dem Nürburgring so einzigartig machen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Der Reifenhersteller habe das erste Saisondrittel in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) „erfolgreich genutzt und seine Rennreifen weiter optimiert, um ihre starke Performance auch diesmal beim 24-stündigen Motorsportklassiker erneut unter Beweis zu stellen“, so Nexen Tire weiter. Aber auch abseits der Rennstrecke zeigt Nexen Tire große Präsenz. In diesem Jahr werde der Motorsportsponsor es seinen Kunden und Partnern ermöglichen, „gemeinsam direkt vor Ort Rennatmosphäre zu schnuppern und das besondere Nürburgring-Feeling zu erleben“: Nexen Tire habe 40 B2B-Partner aus ganz Deutschland, darunter Groß- und Einzelhändler, zu einem „exklusiven Rennwochenende“ an den Nürburgring eingeladen. ab