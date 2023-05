Toyo Tires zeigt Präsenz auf der Tuning World Bodensee

850 Teilnehmende aus Industrie und Szene, 1.500 gezeigte Autos, über 100 Shows und über 85.000 Tuningfans – das ist die Tuning World Bodensee. Nach drei Jahren kehrt nun auch Toyo Tires mit einem eigenen Stand (Halle B2-200) auf die Tuningveranstaltung zurück, die von Donnerstag bis Sonntag in Friedrichshafen stattfindet. „Vor der Corona-Pause war Toyo Tires fünf Jahre in Folge Aussteller bei der Tuning World und war 2019 sogar Sponsor des beliebten Tuning-Showdowns“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Neben den neusten Reifen wolle der japanische Hersteller vor Ort „drei außergewöhnlich schicke Fahrzeuge“ präsentieren, außerdem hat der Reifenhersteller „eine Glücksradaktion im Gepäck, bei der beliebte Toyo-Preise gewonnen werden können“. ab