Ronal präsentiert erste CO2-reduzierte Motorsportfelge

Mit dem Rad Ronal Motorsport RM1 präsentiert der Räderhersteller seine erste CO 2 -reduzierte Felge, die speziell für den Einsatz auf Rennstrecken entwickelt wurde. In dieser Saison gehen gleich zwei Teams mit den neuen Ronal-Racing-Felgen in der AT-Klasse auf dem Nürburgring an den Start. Nachdem Ronal Ende 2019 mit dem Rad Ronal R70-blue die weltweit erste CO 2 -neutrale Felge für den Straßengebrauch auf den Markt und außerdem „das gesamt Aftermarket-Sortiment auf ein nachhaltiges Level gebracht“ habe, gehe das Unternehmen nun noch einen Schritt weiter. Unter der Marke Ronal habe man die „erste nachhaltige Racing-Felge ohne Straßenzulassung“ entwickelt: Die Ronal Motorsport RM1 sei „die erste motorsportliche Felge der Ronal Group mit Sekundärmaterial“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

