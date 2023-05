Brembo behauptet „Führungsposition im Referenzmarkt“ – Quartalszahlen

Brembo konnte seinen Umsatz im Auftaktquartal um 12,2 Prozent auf jetzt 962 Millionen Euro steigern. Gleichzeitig verzeichnete der italienische Bremsenspezialist aber auch ähnlich hohe Steigerungen beim Ertrag. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, stieg das EBITDA in der Zeit von Januar bis März um 11,6 Prozent auf jetzt 168 Millionen Euro an, woraus sich eine Marge in Höhe von 17,5 Prozent ergibt (Vorjahresquartal: 17,6 Prozent). Ohne Abschreibungen gerechnet, ergibt sich sogar ein EBIT-Plus von 12,0 Prozent auf noch 104 Millionen Euro, wobei die EBIT-Marge – wie im Vorjahresquartal – bei 10,8 Prozent liegt. Wie Brembos Executive Chairman dazu betonte, hätten „alle Geschäftsbereiche zu dieser positiven Entwicklung beigetragen“ und das Unternehmen habe „seine technologische Führungsposition im Referenzmarkt behauptet“. ab