Vipal Rubber gewinnt den Top Of Mind Transport Award 2023

Vipal Rubber hat in der Kategorie Reifenrunderneuerung den Top Of Mind Transport Award 2023 gewonnen. In seiner sechsten Ausgabe zeichnete der Preis in Brasilien die renommiertesten Marken und von Spediteuren bevorzugten Produkte aus, wobei die Kategorie Reifenrunderneuerung erstmalig in den Preis integriert wurde. Die Gewinner wurden dabei in einem dreistufigen Verfahren bestimmt, das sowohl Fuhrparkunternehmer sowie ein Expertengremium einbezog. „Dass wir von den Spediteuren spontan zur renommiertesten Marke für die Runderneuerung von Reifen gewählt wurden, erfüllt uns mit großem Stolz. Das verdanken wir hervorragender Arbeit, viel Forschung und der Entwicklung von Qualitätsprodukten, klar definierten Prozessen und fast 50 Jahren Lernen an der Seite derer, die im Transportsektor leben und arbeiten“, betont Ivanir Canevese, National Manager für das Netz der Vipal-Vertragsbetriebe. ab