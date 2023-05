Liste vermeintlicher Fake-Shops für Reifen abrufbar

Von sogenannten Fake-Shops im Internet hat wohl jeder schon mal gehört. In oft erstaunlich professioneller Aufmachung wird damit versucht, nach Schnäppchen suchenden Onlinekäufern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Auf die bestellte Ware warten Betroffene dann meist vergeblich, weshalb nicht oft genug diesbezüglich gewarnt werden kann. Dabei tummeln sich Cyberkriminelle freilich auch im Markt für Autozubehör ganz allgemein bzw. nicht zuletzt dem speziell für Reifen. In den vergangenen Tagen ist in verschiedenen Medien jedenfalls verstärkt vor solchen Reifen-Fake-Shops gewarnt und als ein mögliches Indiz für deren Erkennung auf viel zu günstige Preise verwiesen worden. Auch wenn im Laufe eines etwaigen Bestellprozesses die angebotenen Zahlungswege – in der Regel erklärt mit technischen Problemen – zunehmend weniger und vor allem unsicherer werden bis hin dann zur meist einzig verbleibenden und kaum rückholbaren Überweisung/Vorkasse, sollten Verbraucher demnach stutzig werden. Genauso wie in solchen Fällen, wenn einem die angegebene Firmenadresse nach entsprechenden Recherchen nicht koscher vorkommt oder bereits negative Erfahrungen bzw. Warnungen zum betreffenden Shop im Web kursieren. Zudem hält die unabhängige Plattform Watchlist Internet Informationen zum Thema Internetbetrug bereit inklusive einer Übersicht als unseriös bezeichneter Webseiten: nicht nur, aber eben auch in Sachen Reifen. Aktuell sind dort jedenfalls mehr als 80 „betrügerische [Reifen-]Shops“ verzeichnet. christian.marx@reifenpresse.de