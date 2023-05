„SportContact 7“ ist Erstausrüstung beim Audi RS 6 Avant Performance

Laut Continental stattet Audi den RS 6 Avant Performance ab Werk mit seinem „SportContact 7“ aus. Für das Fahrzeug hat das Profil demnach eine weltweite Freigabe in der Dimension 285/30 ZR22 101Y XL mit der Erstausrüstungskennung AO (Audi Original). Montiert wird der Reifen bei dem Wagen dabei in „Silent“-Ausführung. Heißt: Er verfügt über eine spezielle Schaumschicht auf die Innenseite seiner Lauffläche, um so durch das Abrollen des Reifens entstehende Vibrationen zu verringern und darüber letztlich das im Fahrzeuginnenraum wahrnehmbare Abrollgeräusch um bis zu neun Dezibel abzusenken. cm