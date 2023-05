Abstimmung in Sachen Produktplanung – Claus Lips bei Gajah Tunggal

Eine noch engere Abstimmung in Sachen Produktplanung – das war das Ziel eines Werksbesuchs und Erfahrungsaustauschs von Claus Lips bei Gajah Tunggal in Indonesien, wo die Giti-Lkw-Reifen für die Vermarktung in Deutschland produziert werden. Lips Reifenhandel führt die Marke Giti bereits seit drei Jahren als Exklusivmarke im Sortiment und arbeitet dabei außerdem in Sachen Vertrieb und technische Unterstützung mit Giti Tire Deutschland (Hannover) eng zusammen. Wie es dazu in einer Mitteilung des Großhandelsunternehmens mit Sitz in Clausthal-Zellerfeld heißt, wüssten die Verantwortlichen in Produktion und Vertrieb beim indonesischen Partner „sehr genau, wo die Anforderungen an die Giti-Lkw-Reifen im europäischen Markt liegen“.

