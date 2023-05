Rädermarke Dotz zeigt Flagge bei der Tuning World Bodensee

Die zur Alcar-Gruppe zählende Rädermarke Dotz wird die Tuning World Bodensee dazu nutzen, um bei der Messe vom 18. bis zum 21. Mai in Friedrichshafen ihre neuesten Modelle zu zeigen. Unter anderem hat man dazu das bei der Essen Motor Show im vergangenen Jahr erstmals präsentierte Rad namens „Fuji“ mit im Gepäck zu der Tuningmesse am Bodensee. Bei dem Szene-Highlight rund um Autos, Veredelung und Lifestyle dürfe man einfach nicht fehlen, heißt es. Zumal dort demzufolge mit 1.600 von ihnen so viele veredelte Autos zu sehen sein werden wie noch nie zuvor. „Darunter zahlreiche Trend-Cars in der Style Mile und beim European Tuning Showdown“, sagt Dotz. Wobei die Rädermarke als Sponsor von letzterem Wettbewerb fungiert, der als Europas wichtigster Tuning-Award gilt. cm