Fuji: Das neue Zehnspeichenrad von Dotz

Bereits auf der Essen Motor Show war das neue Aluminiumrad von Dotz mit dem Namen Fuji auf einem Ausstellungsfahrzeug zu sehen. Ab sofort kann es bestellt werden. Das Rad in 7,5 bis 9×20 Zoll inklusive ABE- und ECE-Genehmigung passt auf viele Modelle der Kompakt- und Mittelklasse. Neu ist die Vierlochanbindung in 18 Zoll für Fahrzeuge der Stellantis-Gruppe. Ebenfalls neu ist der glänzende Klarlack im Dotz-Portfolio, der Fahrzeugen von BMW und VW ein zusätzliches Statement verleihen soll. Durch die Farbvariationen Schwarz glänzend frontpoliert, Gunmetal und der Highlightfarbe Gold, passe sich das Rad praktisch jeder Fahrzeugfarbe ideal an. Die Traglast betrage laut Unternehmensangaben bis zu 780 Kilogramm. cs