LKQ DACH investiert 40 Millionen Euro in Bayern in neues Shuttle-Lager

Ende April fand der erste Spatenstich zur Erweiterung des LKQ-DACH-Logistikstandortes im bayerischen Sulzbach-Rosenberg statt. „Das Shuttle-Lager arbeitet mit modernen Lagerfahrzeugen, die automatisch, schnell und präzise Waren in fünf Gassen und auf mehreren Ebenen bewegen“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Großhandelsunternehmens, zu dem auch Stahlgruber und PV Automotive gehören. Es werden zwölf Arbeitsplätze für rund 30 Kommissionierende im Schichtbetrieb geschaffen. Die Erweiterung bietet Platz für zusätzlich 180.000 Lagerplätze. Das neue Shuttle-Lager soll voraussichtlich im Herbst 2024 in Betrieb genommen werden. Laut LKQ DACH liege das Investitionsvolumen bei rund 40 Millionen Euro. Insgesamt beherbergt das künftig 58.000 Quadratmeter große Logistikzentrum Sulzbach-Rosenberg rund 200.000 Artikel in den Bereichen Kfz-Ersatzteile, Zubehör, Werkstattausrüstung und Werkzeuge; vor Ort gibt es 850 Arbeitsplätze. ab