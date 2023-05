Kumho Tire und Lebenshilfe Gießen bei der Bodensee Klassik Rallye 2023

Am vergangenen Wochenende fand bereits zum zehnten Mal die Bodensee Klassik statt. Die vom sportlichen Leiter und ehemaligen WRC-Piloten Armin Schwarz gestaltete Rallye für Young- und Oldtimer beinhaltete wunderschöne Strecken in Deutschland, der Schweiz und Österreich, spannende Wertungsprüfungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm in der einzigarteigen Bodensee Region. Kumho Tire war mit einem von der Lebenshilfe Gießen zur Verfügung gestellten 79 PS starken Peugeot 205 CT aus dem Jahr 1987 am Start, bereift mit dem Profil Ecsta HS52 in der Größe 185/60 R14 82H. Kumho Tire bietet mit den Profilen Ecowing ES31, Ecsta HS52 sowie Ecsta PS71 zahlreiche weitere Reifengrößen für gängige Young- und Oldtimer an. Der von Kumho-Mitarbeitern pilotierte Peugeot 205 kann bei der aktuell laufenden Spendenaktion der Lebenshilfe Gießen, die jedes Jahr unter www.oldtimerspendenaktion.de stattfindet, gewonnen werden. Neben dem französischen Youngtimer werden in diesem Jahr weitere Fahrzeuge unter allen Spendern verlost. Im vergangenen Jahr hatte die Aktion insgesamt 1,83 Millionen Euro eingebracht. ab