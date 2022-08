Bald Start des neuen Best4Tires-Webshops

Ein definitives Datum zum Go-live gibt es laut Iris Gombert, Marketingmanagerin der Best4Tires GmbH, dafür zwar noch nicht, aber dass es noch im August so weit sein wird, dass der Großhändler mit einem neuen Webshop an den Start geht, ist demnach bereits klar. Er soll gegenüber der aktuellen Plattform des Anbieters einerseits in neuem Glanz erstrahlen, andererseits vor allem aber ein neues Nutzer- bzw. Kundenerlebnis bieten. Demnach könnten selbst nicht registrierte Anwender Teile der Plattform erleben, und eine – wie es weiter heißt – „neue Markenwelt bietet alle Informationen zu Reifen und Felgen und bietet den Herstellern einen Platz, sich dem Kunden individuell zu präsentieren“. Im eingeloggten Zustand sollen Nutzer dann allerdings von einem personalisierten, also ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Erlebnis profitieren. „Mit ‚Track4Tires‘ direkt in der Plattform integriert, können Bestellhistorie und weitere Details eingesehen und nachverfolgt werden. Ebenso wird eine differenzierte Benutzerverwaltung als Service für den Kunden ganz neue Möglichkeiten eröffnen“, verspricht das Unternehmen. cm