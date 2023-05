Online-Tool unterstützt Motorradfahrer bei der Reifenwahl

Bei Motorrädern spielt die richtige Bereifung eine besonders wichtige Rolle für die Sicherheit auf der Straße. Entsprechende Reifenfreigaben oder Empfehlungen für die jeweilige Maschine sind dabei entscheidend, da je nach Anwendungsbereich individuelle Anforderungen erfüllt werden müssen. „Dabei ist es wichtig zu beachten, dass auf einem Motorrad nur Reifen montiert werden dürfen, die für das jeweilige Modell zugelassen bzw. empfohlen sind sowie den Normen und den Vorgaben des betreffenden Fahrzeugherstellers entsprechen“, sagt Bridgestone. Vor diesem Hintergrund bietet der Reifenhersteller dafür nun einen nach seinen Worten umfassenden und simpel zu bedienenden Service an: ein online per PC, Smartphone oder Tablet abrufbares digitales Tool mit tagesaktuellen Bereifungsempfehlungen für Motorräder. So sollen Kunden „optimale Unterstützung bei der Reifenwahl und Motorradreifenhändler einen wichtigen Vorteil für die individuelle Kaufberatung“ an die Hand bekommen. cm

