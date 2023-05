Platin: Interpneu bietet seit über 35 Jahren eigene Rädermarke an

Die Interpneu Handelsgesellschaft mbH hat mit Platin seit 1987 eine eigene Rädermarke im Programm. Die Felgen werden vorwiegend in Europa produziert. Die Räder werden ausnahmslos in Erstausrüsterqualität gefertigt und entsprechen somit alle technischen Anforderungen sowie höchsten qualitativen Ansprüchen. Die Designs sollen ein möglichst breites Angebot an Fahrzeugen abdecken. „Alle Räder sind TÜV-geprüft und verfügen über eine entsprechende ABE oder ECE-Freigabe“, heißt es bei dem Großhändler aus Karlsruhe. Das Programm wird ständig erweitert. Die aktuelle Platin-Range umfasst mehr als 25 Designs, die von 14 Zoll bis 21 Zoll zu haben sind. Die neuesten Modelle sind die Räder unter der Bezeichnung P113 und P114. Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 sind zusätzliche neue und innovative Raddesigns geplant.

Den kompletten Beitrag können Sie auch in der kürzlich erschienenen April-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen, die hier als E-Paper erhältlich ist. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.