Räder mit Kupfer-Coating sollen gut mit bestimmten Fahrzeugfarben harmonieren

Laut CMS „verkörpert Kupfer Schönheit und wirkt harmonisierend“. Deswegen will der Räderhersteller mit dem von ihm entwickelten und für zwei seiner Modelle angebotenen sogenannten Kupfer-Coating auf deren glanzgedrehten Flächen diese Eigenschaften letztlich auch auf das gesamte Fahrzeug übertragen, an denen sie montiert werden. „Besonders harmonisch verbindet sich Kupfer mit Fahrzeugfarben in Schwarz-, Grau-, Grün-, Weiß- und Blautönen“, sagt der Anbieter, dass Fahrzeuge mit kupferbeschichteten CMS-Rädern folglich „auf Anhieb cool“ aussähen. Mit Kupfer-Coating erhältlich sind demnach einerseits das „C30“-Rad in Größen von 17 bis 19 Zoll sowie andererseits das in Dimensionen von 18 bis 20 Zoll verfügbare Design „C33“. Apropos: Letzteres Modell kann sich einer vom Rat für Formgebung verliehenen Auszeichnung erfreuen. cm

