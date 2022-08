CMS bringt drei bewährte Designs im Zwei-Farb-Look

Farbige und frontpolierte CMS-Räder rollen auch durch frostige Wintermonate. CMS hat seine sportlichsten Räder jetzt mit einem Zwei-Farb-Look in Kupfer und Blau ausgestattet. Die Modelle C30, C32 Aero und C33 stellen die erste Riege im neuen Wintercolor-Programm des Räderherstellers. Das Unternehmen habe sich der technischen Herausforderung gestellt, auch farbige Designs in diesem Look mit „höchster und beständigster Lackpräzision“ winterfest zu machen. Das frontpolierte Design des C30-Rades, die gegenläufig gedrehte Doppelspeichenstruktur des C33-Rades und die Aero-Technologie des C32-Rades seien erste Wahl im neuen Programm. Die Räder sind von 17 bis 20 Zoll zu haben. cs