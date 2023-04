Nordschleifen-Werbung: Nürburgring-Partnerschaft mit Nankang

Der auf der „Technologieinsel“ Taiwan beheimatete Reifenhersteller Nankang ist neuer Werbepartner am Nürburgring. Damit ist die gleichnamige Marke des Unternehmens, das angesichts seiner Gründung 1959 im kommenden Jahr das 65-Jährige begehen kann, nach dessen Worten die erste für Reifen aus seinem Heimatland mit einer solchen Vereinbarung in Bezug auf die Rennstrecke in der Eifel. Als Folge dessen werden Besucher auf der Nordschleife künftig den Schriftzug des Anbieters auf einer 87 Meter langen Werbeanlage im Bereich „Breidscheid“ sehen können. Der Vertrag über die entsprechende Kooperation ist zunächst bis Ende 2025 geschlossen worden. Mit der Partnerschaft bzw. der Werbeanlage an der Strecke will Nankang demnach die Bekanntheit seiner Marke im europäischen Markt steigern. Dabei ist deren Signet nicht nur live vor Ort zu sehen, sondern soll der Realität entsprechend zudem in Rennspiele im Bereich „Breidscheid“ integriert werden. cm