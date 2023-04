Nutzfahrzeugmärkte erholen sich weiter – Lkw mit 20 Prozent Zulassungsplus

Der europäische Lkw-Markt konnte im ersten Quartal deutlich wachsen. Wie dazu der Herstellerverband ACEA mitteilt, lag das EU-weite Plus per Ende März 2023 bei 19,4 Prozent. Auch der deutsche Markt, der für 28 Prozent der gesamten Lkw-Neuzulassungen innerhalb der EU steht, legte deutlich zu, und zwar um 20,9 Prozent auf jetzt 24.107 Neuzulassungen (EU: 86.455). Die Segmente der Lkw von 3,5 bis 16 Tonnen sowie ab 16 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht trugen dabei nahezu gleich zu diesem Zulassungsplus bei den Lkw bei, wobei das Segment der schweren Nutzfahrzeuge EU-weit immerhin knapp 87 Prozent (Deutschland: 74 Prozent) an den Lkw-Neuzulassungen ausmachte. Hinzu kommt das große Segment der Transporter (bis 3,5 Tonnen), das sich EU-weit sowie in Deutschland im ersten Quartal ebenfalls positiv entwickelte, aber hinter der Dynamik bei Lkw zurückblieb. So gibt die ACEA das Plus innerhalb der EU mit 7,7 Prozent an, während das deutsche Plus bei Transportern sogar bei 9,2 Prozent lag. arno.borchers@reifenpresse.de