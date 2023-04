Trelleborg schließt Neuaufstellung seines Material-Handling-Sortiments ab

Mit der erstmaligen Vorstellung des Trelleborg XP900 auf der LogiMat, die diese Woche in Stuttgart läuft, hat Trelleborg Wheel Systems die Neuaufstellung seines Material-Handling-Produktsortiments abgeschlossen. Der Hersteller habe die vorherigen Baureihen Elite XP, Premia, Orca, M2 und Mastersolid über einen längeren Zeitraum auf die Neuentwicklungen XP1000, XP900, XP800 und XP700 umgestellt, „umso den Kundinnen und Kunden ein modernes, hochentwickeltes und klarer strukturiertes Produktangebot für Einsätze in Lagern, beim Hafenumschlag, in Werkstätten und in allen anderen Bereichen des Materialtransports“ anbieten zu können.

