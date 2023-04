Goodyear schließt Expansion im Slowenien-Reifenwerk mit Verspätung ab

Gut vier Jahre, nachdem Goodyear die Erweiterung seiner Sava-Reifenfabrik im slowenischen Kranj angekündigt hat, meldet der US-amerikanische Hersteller jetzt Vollzug. Danach habe er seine Kapazitäten seither um 25 Prozent und damit von 7,2 auf jetzt neun Millionen Pkw-Reifen erweitert und habe dafür gut 90 Millionen Euro investiert. Das Projekt, in dessen Rahmen 160 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, sollte eigentlich Ende 2021 abgeschlossen werden, hatte sich aber im Zuge der Corona-Pandemie verzögert. Im Rahmen des Investments habe Goodyear zwei neue Hallen für die Reifenproduktion errichtet; dort entstehen vornehmlich Premiumreifen in großen Durchmessern, wie es dazu weiter heißt. Anlässlich der ursprünglichen Ankündigung der Investition hatte Goodyear erklärt, die Nachfrage nach solchen Reifen sei „wachsend in der Region EMEA“, wo solche Reifen bekanntlich ebenfalls in etlichen Werken produziert werden. ab