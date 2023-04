Agritechnica: DLG erwartet wieder volles Haus in Hannover

Wenn am 12. November die Tore zur diesjährigen Agritechnica öffnen, dann erwartet die Besucher wieder ein volles Haus. Wie es dazu jetzt in einer Mitteilung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) heißt, rechne man dann in Hannover mit rund 2.500 Ausstellern aus 50 Nationen. Damit sei das Ausstellungsgelände der Agritechnica „fast ausgebucht“, so die Messeveranstalter. Bei der Agritechnica Ende 2019 vor der mehrjährigen Corona-Pause waren 2.800 Aussteller in Hannover vor Ort dabei. Ergänzt wird das Ausstellungsprogramm auch in diesem Jahr durch ein Fachprogramm mit Live-Events, Demo-Shows und Expert Stages rund um Themen wie Smart Farming, Automatisierung, Konnektivität sowie autonome Landtechnik oder alternative Antriebe.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN