Italmatic Presse Stampi bietet Industriereifen in großer Versions- und Variantenvielfalt an

Italmatic Presse Stampi gehört zu den führenden Anbietern von Industriereifen in Europa und betreibt darüber hinaus seine Produktion auch vor Ort, und zwar am Unternehmenssitz in Capannori (Toskana). Wie dazu Roberto Frediani, Managing Director des Unternehmens, gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläutert, kämen im Reifenwerk ausschließlich „Italmatic-Anlagen der neuesten Generation“ zum Einsatz. Damit sei man in der Lage, Pressen mit sich radial öffnenden Formsegmenten zu nutzen, wie sie ansonsten nur in der Produktion von Luftreifen zum Einsatz kommen. Die Italmatic-Unternehmensgruppe mit Sitz in Cassina De‘ Pecchi (Lombardei) hatte diese Technologie vor über 20 Jahren eingeführt und sie seither kontinuierlich verbessert.

Dabei sieht man sich bei Italmatic Presse Stampi nicht nur als Technologieführer mit Blick auf das in Capannori genutzte Produktionsequipment, auch kämen dort „nur eigene Mischungen mit den besten Chemikalien zum Einsatz, zugeliefert durch weltweit führende Materiallieferanten“, so Frediani weiter, der ergänzt: „Auf diese Art und Weise wie auch durch physikalisch-mechanische Tests können wir eine konstante Qualität über die Zeit garantieren, was Italmatic-Vollgummireifen an die Spitze des Marktes stellt.“

Im Markt tritt der italienische Industriereifenspezialist mit zwei Vollgummireifenmarken auf: Comfort und Smart. Comfort-Industriereifen seien für den Gebrauch auf konventionellen Gabelstaplern entwickelt worden, wozu auch solche für High-Load-Anwendungen zählen. Die Reifen seien traditionell in Schwarz wie auch als Non-Marking erhältlich. Die Profilmischung sei in Anti-Öl-, Anti-Statik- und Anti-Schnitt-Versionen erhältlich, darüber hinaus seien die Comfort-Reifen in Dual-Compound-Versionen erhältlich für den Einsatz auf besonders langsam fahrenden Gabelstaplern.

Smart-Industriereifen wiederum seien speziell für elektrisch angetriebene Gabelstapler entwickelt worden. Dank ihrer „besonderen Laufruhe“, erreicht durch ein weitestgehend geschlossenes Profil, könnten Smart-Reifen dabei helfen, die Betriebsstunden der Staplerakkus zu maximieren. Auch seine Smart-Reifen biete Italmatic Presse Stampi in den vorgenannten Versionen und Varianten an. Comfort- und Smart-Industriereifen gibt es darüber hinaus auch als Flash-Modell, so Frediani abschließend. ab