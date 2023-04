Galaxy MFS 101 SDS, der Gabelstaplerreifen „der nächsten Generation“

Yokohama Off-Highway Tires (OHT) hat kürzlich fünf neue Größen des Galaxy MFS 101 SDS vorgestellt. Dieser Vollgummireifen sei für Gabelstapler konzipiert, die tagaus tagein hohe Lasten sicher und effizient bewegen müssen. „Er passt damit ausgezeichnet zu den modernen Anforderungen an Produktion und Logistik“, so der Hersteller in einer Mitteilung. Der Galaxy MFS 101 SDS sei für den Warenumschlag im Innen- wie Außenbereich von produktions- und Lagerstätten optimiert und eigne sich gleichermaßen für elektrisch wie für gas- und dieselbetriebene Gabelstapler.

