Sumitomo Rubber Industries stellt Variante des Falken Ziex ZE310 Ecorun vor

Sumitomo Rubber Industries hat auf Basis seines in Europa bereits 2017 eingeführten Falken Ziex ZE310 Ecorun nun eine neue Produktvariante eingeführt. Nachdem der Reifen mit dem Namenszusatz A in Europa bereits Ende 2021 als OE-Variante eingeführt wurde, folgt jetzt der Falken Ziex ZE310R Ecorun. Dieser Reifen wird dabei aller Voraussicht nach aber nicht nach Europa kommen, wie dazu die Offenbacher Europazentrale von Falken Tyre Europe gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betonte. Der neue Ziex ZE310R Ecorun mit dem Namenszusatz R werde in klassischen Sommerreifenmärkten in Australien, Asien und Lateinamerika eingeführt und soll dort den Ziex ZE914 Ecorun ersetzen, der in Europa seinerseits nur in wenigen Größen angeboten wird. Der Falken Ziex ZE310 Ecorun ohne Namenszusatz – hierzulande als Nachfolger des Ziex ZE914 Ecorun eben bereits vor sechs Jahren vorgestellt – wird in Europa für Kunden im Performance-/High-Performance-Segment angeboten und steht im Sommerreifensortiment des japanischen Herstellers zwischen den Sincera- und den Azenis-Reifen; er wird hingegen in den vorgenannten Sommerreifenmärkten nicht angeboten. ab