Continentals Hybrid-Reifen mit Red-Dot-Awards ausgezeichnet

Continental ist nun für zwei seiner Lkw-Reifen mit den Red-Dot-Awards ausgezeichnet worden. Die beiden Profile Hybrid HS5 und Hybrid HD 5 seien dabei in der Kategorie Produktdesign ausgezeichnet worden „und setzten sich gegen starke Konkurrenz durch“, wie es dazu in einer Mitteilung aus Hannover heißt. Bei dem jährlich ausgeschriebenen Designwettbewerb für Produkt- und Industriedesign, Marken- und Kommunikationsdesign sowie Designkonzepte wird den besten Beiträgen das Red-Dot-Qualitätslabel verliehen. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung für die ersten beiden Modelle unserer neuen Reifengeneration ganz besonders“, sagt Hinnerk Kaiser, Leiter der Reifenentwicklung Bus- und Lkw-Reifen von Continental. „Sie ist eine Bestätigung für die Qualität und die Stärke unserer Entwicklungsarbeit, in der wir Konzept und Leistung mit Design und Performance verbunden haben.“ ab