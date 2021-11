Olympische Momente bei Reifen Lorenz in Neumarkt

Dieser Tage fand die Preisverleihung der Aktion „Neumarkter Vereinsträume“ in der örtlichen Reifen-Lorenz-Niederlassung statt. Fabian Hambüchen, Olympiasieger und Markenbotschafter von Bridgestone und der Kampagne „Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt“, überreichte dabei im Rahmen einer Feier gemeinsam mit Partnern – darunter auch Hersteller Bridgestone, der durch Senior Key Account Manager Matthias Eisentraut vertreten war – die drei Hauptpreise sowie zwei Sonderpreise „für förderungswürdige Projekte“. Dem Aufruf von Reifen Lorenz an die Vereine in Stadt und Landkreis Neumarkt, ihre Träume auf der Aktions-Homepage einzureichen, waren viele Vereine gefolgt, während beim anschließenden Voting über 3.000 Stimmen zusammenkamen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Zuvor waren die „Träume“ von 20 Vereinen durch eine Jury um Fabian Hambüchen, Reifen-Lorenz-Geschäftsführer Maximilian Lorenz sowie Regina-Geschäftsführerin Kathrin Kimmich vorausgewählt worden. Bei der Preisübergabe waren auch Landrat und Oberbürgermeister zugegen. ab