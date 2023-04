Konzeptfahrzeug Lancia Pu+Ra HPE auf Goodyear-Reifen

Mit dem rein elektrisch angetriebenen Modell Pu+Ra HPE will die zu Stellantis gehörende Fahrzeugmarke Lancia neu durchstarten – noch handelt es sich bei dem Auto aber um eine Konzeptstudie. Als „Synthese aus Vergangenheit und Zukunft“ soll der Wagen nicht nur 700 Kilometer Reichweite und eine Schnellladung in zehn Minuten bieten, sondern insbesondere auch mit einer konsequent aerodynamischen Gestaltung und der Verwendung nachhaltiger Materialien aufwarten. Was dessen Bereifung betrifft, arbeitet Stellantis/Lancia dabei mit Goodyear zusammen. Jedenfalls ist der Reifenhersteller eigenen Worten zufolge damit beauftragt worden, einen maßgeschneiderten Reifen für das Konzeptfahrzeug bereitzustellen. Ergebnis der Zusammenarbeit ist demnach ein Konzeptreifen mit einem zur Optik des Pu+Ra HPE passenden individuellen Seitenwanddesign bzw. eine Lösung, die Goodyear zufolge eine „nahtlose Reifen-Felgen-Kombination“ bietet. cm



