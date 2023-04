Speichermöglichkeit für Standardfilter in Tyre24-Plattform integriert

Auf den von Nutzern ihrer B2B-Plattform Tyre24 geäußerten Wunsch hin hat die Alzura AG dort eine Speichermöglichkeit individueller Standardfilter integriert. Heißt: Wird diese Funktion verwendet, brauchen Händler nicht bei jedem Wechsel der Reifenmarke oder -größe die Filter neu einstellen, sondern können mit den bisherigen Standardeinstellungen arbeiten. Die Hinterlegung eines solchen Standardfilters ist demnach in allen Reifenkategorien der Plattform möglich, auch in der Kategorie Lkw-Reifen, in der nach Unternehmensangaben die Suchfunktion und Filterstruktur noch zusätzlich überarbeitet wurde. Dazu gehörten nicht zuletzt ein neues Icon-Design, das den Suchbereich für Lkw-Reifen direkt sichtbar mache, oder spezielle Filter unter anderem für die Einsatzart (Baustelle, Fernverkehr etc.) und Achsposition (Lenkachse, Antriebsachse, Trailerachse). Zudem sei nun eine Sortierung nach speziellen Lkw-Reifen für Elektro- oder Hybrid-Lkw möglich genauso wie das Thema Runderneuerung (kalt/heiß, Karkassqualität etc.) bei den Filterkriterien Berücksichtigung fand. cm