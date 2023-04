Rabatte beim B2B- und B2C-Onlinereifenkauf vor bzw. rund um Ostern

Hochsaison für Reifenservicebetriebe: Gemäß der sogenannten O-bis-O-Regel, wonach Fahrzeuge von Oktober bis Ostern mit Winterreifen ausgerüstet sein sollten, steht dieser Tage für viele Autofahrer nun wieder die Umrüstung zurück auf Sommerreifen an. Da so mancher möglicherweise einen neuen Satz Gummis benötigt, locken Onlineanbieter derzeit mit entsprechenden Rabattangeboten. Geschäftskunden der Delticom AG können so im Zeitraum zwischen dem 31. März bis zum 11. April etwa von einem dreiprozentigen Osterrabatt „auf alle Reifen“ im Autoreifenonline-Shop profitieren. Doch nicht nur der Handel selbst kann sparen, zumal eBay momentan auch Endverbrauchern einen Preisnachlass beim Kauf von Reifen und Kompletträdern verspricht. Mit dem zweimal einlösbaren Rabattcode „BEREIFUNG23“ sollen Kunden zehn Prozent bei einem entsprechenden Kauf über den Marktplatz sparen können. Dieser Rabatt ist allerdings auf maximal 50 Euro gedeckelt und befristet bis zum 5. April. christian.marx@reifenpresse.de