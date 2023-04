Bei der Fachkräfterekrutierung setzt Alzura verstärkt auf regionale Buswerbung

Seit mehr als zehn Jahren schon setzt die Alzura AG (früher: Saitow AG, Tyre24) zur Fachkräftegewinnung auf regionale Buswerbung rund um ihren Heimatsitz Kaiserslautern. Jetzt baut man das diesbezügliche Engagement eigenen Worten zufolge aus. Seit Ende März ist demnach noch ein weiterer sogenannter „Recruitment-Bus“ des E-Commerce-Unternehmens als rollender Werbeträger im gesamten Liniennetz der Stadtwerke Kaiserslautern unterwegs, um sich selbst als Arbeitgeber in der Region zu präsentieren bzw. potenzielle Bewerber anzusprechen. „Mit unserer aufmerksamkeitsstarken Buswerbung sind wir wie unsere Zielgruppe ständig in Bewegung und im Stadtgebiet von Kaiserslautern mobil. So können wir auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu Freizeitaktivitäten Impulse bei potenziellen Bewerbern setzen mit dem Ziel, dass sie bei uns ‚einsteigen‘. Unsere bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. Im letzten Jahr hatten wir viele Bewerbungen von IT-Fachkräften, die durch den Bus auf uns aufmerksam geworden sind“, erklärt Michael Saitow, CEO und Gründer der Alzura AG. cm