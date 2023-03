Kommende NUFAM soll „größte ihrer Geschichte“ werden

Die Nutzfahrzeugmesse (NUFAM) der Messe Karlsruhe vom 21. bis zum 24. September wird wohl „größte ihrer Geschichte“ werden. Dessen sind sich die Veranstalter ziemlich sicher, hatten sie kürzlich doch schon einen Rekordstand an Buchungen berichten können: Nach ihren Worten sind aktuell und damit ein gutes halbes Jahr, bevor im Herbst dann die Pforten geöffnet werden, bereits 85 Prozent der verfügbaren Standflächen belegt. Mit 50.000 Quadratmetern Hallenkapazität und weiteren 30.000 Quadratmetern verfügbarer Freigelände- und Sonderausstellungsfläche werde die Messe insofern ihren Besuchern – sagen die Karlsruher – „ein umfassendes Portfolio in allen Gewichts- und Ausstattungsklassen“ präsentieren können. Dabei sind unter den Ausstellern mehr und mehr auch solche aus der Reifenbranche vertreten, und wird dies auch in diesem Jahr wohl wieder so sein. cm