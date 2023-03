Limitierter Motorradrucksack bei Metzeler-Frühjahrspromotion zu ergattern

Wer zum Saisonstart einen neuen Satz Motorradreifen aufziehen möchte, kann im Rahmen der diesjährigen Metzeler-Frühjahrspromotion einen Motorradrucksack im Wert von 79 Euro ergattern. Zumindest dann, wenn im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 31. Mai ein Satz der drei Profile „Sportec M9 RR“, „Roadtec 01 SE“ oder „Tourance Next 2“ erworben wird. Allerdings ist das Angebot limitiert auf 1.000 dieser Rucksäcke. Wer also einen davon abstauben will, sollte sich sputen und nach dem Erwerb entsprechender Aktionsprodukte diese unter www.metzeler.com registrieren samt Hochladen des zugehörigen Kaufbeleges. Teilnehmer sollen zudem automatisch in den Genuss einer kostenlosen Metzeler-Reifengarantie kommen, die nach Aussagen der zu Pirelli gehörenden Marke im Fall eines Schadens durch Schnitt- oder Stichverletzungen „bis zu 100 Prozent des Kaufpreises der Reifen erstattet“. cm