Niso Tech veröffentlicht Produktkatalog 2023 für den Reifenfachhandel

Niso Tech hat seinen neuen Produktkatalog 2023 für den Reifenfachhandel veröffentlicht. Auf immerhin 68 Seiten können Kunden darin alles über Produkte wie Easy Balance und Radmuttersicherungen für Nutzfahrzeuge erfahren. „Lagerung und Transport von Reifen und Rädern ist ein weiteres großes Thema, ergänzt durch alle Werkzeuge, die im täglichen Einsatz bei der Reifenmontage benötigt werden“, betont dazu Michael Lenhart. Was die im Katalog abgebildeten Preise betrifft, so ergänzt der Niso-Tech-Sales-Coordinator, man habe „die Preise für fast alle Produkte der Eigenmarken stabil halten“ können, lediglich bei Handelsware habe man „geringfügige Anpassungen“ vornehmen müssen. Der neue Niso-Tech-Katalog soll kommende Woche in gedruckter Form beim Kunden ankommen und ist außerdem online auf www.nisotech.de/katalog.pdf abzurufen. ab