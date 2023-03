Ceat Specialty wird Erstausrüster von CNH Industrial in Lateinamerika

Ceat ist jetzt Erstausrüster für Traktoren von Case IH und New Holland. Wie es dazu in einer Mitteilung des indischen Reifenherstellers heißt, liefere der Geschäftsbereich Ceat Specialty Radialreifen vom Typ Farmax an den italienisch-amerikanischen Landmaschinenhersteller CNH Industrial und dessen Werke in Brasilien und Argentinien. Der Erstausrüstungsvereinbarung vorangegangen waren mehrere Bewertungsrunden und Audits des Ceat-Radialreifenwerkes im indischen Mumbai.

