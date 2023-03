Fulminanter Jahresstart in Sachen Zulassungen motorisierter Zweiräder

Die Nachfrage nach motorisierten Zweirädern ist weiterhin hoch in Deutschland. Denn in den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sind nach den Daten des Industrieverbandes Motorrad e.V. (IVM) rund ein Viertel mehr Fahrzeuge neu auf bundesdeutsche Straßen gekommen als im Vorjahreszeitraum 2022. Den größten Anteil an den alles in allem gut 23.200 Maschinen haben dabei die Krafträder, von denen im Januar und Februar knapp 15.300 neu zugelassen wurden und damit fast 25 Prozent mehr. Das Plus bei den Kraftrollern, die sich ebenfalls durch einen Hubraum über 125 Kubikzentimeter auszeichnen, liegt ziemlich genau zwischen 15 und 16 Prozent auf gut 1.700 Einheiten. Hinzu kommen noch 2.700 Leichtkrafträder und 3.500 Leichtkraftroller jeweils mit Hubraum bis 125 Kubikzentimeter, was Zuwächsen gegenüber denselben beiden Vorjahresmonaten 2022 in Höhe von knapp 13 respektive über 45 Prozent entspricht. christian.marx@reifenpresse.de