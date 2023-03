Trelleborg verschiebt Capital Market Day, weil TWS-Verkauf auf sich warten lässt

Eigentlich wollte der Trelleborg-Konzern in der übernächsten Woche im Rahmen eines Capital Market Days mit Investoren und Analysten über die aktuelle wirtschaftliche Situation und die strategischen Pläne des Unternehmens sprechen. Doch die Verantwortlichen bei Trelleborg haben den Termin jetzt auf den 23. Mai um gut zwei Monate verschoben. Der Grund? Wie Trelleborg dazu schreibt, sei der Verkauf der Reifensparte Trelleborg Wheel Systems (TWS) immer noch nicht abgeschlossen, auch wenn man bereits in der „finalen Phase“ sei. Ursprünglich hatten Yokohama Rubber als Käufer und Trelleborg als Verkäufer angekündigt, den Verkauf bis zum Ende des bereits vergangenen Jahres abzuschließen; nun werde die Übernahme der Sparte voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte finalisiert. ab