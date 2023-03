BRV-Vorsitzender Stephan Helm: „Eigene betriebliche Ausbildung ist unverzichtbar!“

Vom 13. Bis 17. März findet bundesweit die „Woche der Ausbildung“ statt. Anlässlich dieser Aktionstage, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Überblick über die Ausbildungsvielfalt geben und Schulabgänger in ihrer Berufswahl unterstützen sollen, appelliert der Präsident des Handwerks-Dachverbandes ZDH, Jörg Dittrich: „Gemeinsam müssen wir alles daransetzen, möglichst viele junge Menschen für das Handwerk zu gewinnen, um auch künftig über ausreichend Fachkräfte zu verfügen, die die Zukunft unseres Landes mitgestalten. Ausbildung lohnt sich – für Jugendliche wie für Betriebe!“

Stephan Helm, Vorsitzender des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV, Bonn), schließt sich diesem Aufruf an und ergänzt: „Auch für die Unternehmen in Reifenhandel und -handwerk ist die Ausbildung in den eigenen Betrieben unverzichtbar!“ Das gilt für alle branchentypischen Berufsbilder, kaufmännische wie handwerklich-technische, etwa Kaufmann/-frau im Einzel-, Großhandel oder für Büromanagement, Fachkraft für Lagerlogistik, Kfz-Mechatroniker/in und insbesondere Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik.

Wo sonst sollen angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels auf lange Sicht alle die gut ausgebildeten Fach- und Führungskräfte herkommen, die unsere Branche für Beratung und Service auf Top-Niveau rund um ein extrem sicherheitsrelevantes Fahrzeugteil braucht?“ Gemeinsam mit Jörg Dittrich appelliert Helm: „Wir möchten alle Betriebe dazu motivieren, ihren Fachkräftenachwuchs durch Ausbildung im eigenen Betrieb zu gewinnen. Geben Sie allen Interessierten eine Chance, denn das ist der sichere Weg zu motivierten und engagierten Fachkräften!“ In Richtung der potenziellen Nachwuchskräfte ruft der Bonner Fachverband alle Jugendlichen auf, sich auf seiner Plattform www.deine-zukunft-ist-rund.de über die Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten im Reifenhandwerk zu informieren. cs