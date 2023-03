AEZ-Rad Alaska ist ab sofort verfügbar

Bereits Ende des vergangenen Jahres hat Alcar das neue AEZ-Rad mit dem Namen Alaska vorgestellt. Das Rad wurde speziell für das Segment der E-Sportwagen entwickelt und passe perfekt auf die Fahrzeugmodelle Audi E-tron GT und Porsche Taycan. In den Dimensionen 9×20 bis 11,5×21 Zoll bietet es passgenaue und genehmigungsfreie ECE-Anbindungen an. In den Farbvarianten schwarz glänzend frontpoliert und Schwarz glänzend ist es ab sofort verfügbar. cs