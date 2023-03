Andreas Faulstich verantwortet Zweiradgeschäft bei Reifen.com

Schon seit vergangenem Sommer leitet Andreas Faulstich das Zweiradreifengeschäft bei dem zu Apollo Tyres zählenden Reifenhandelsunternehmen Reifen.com. War er Anfang 2013 von Continental zur Delticom AG gegangen, wo er zuletzt als Leiter des dortigen B2B-Geschäftes und Motorradbereiches fungierte, ist er eigenen Worten zufolge zu Reifen.com gewechselt, weil das Geschäft mit Motorradreifen bei dem (Online-)Händler mit 37 eigenen Filialen einen hohen Stellenwert besitze und mit einer entsprechenden Leidenschaft verfolgt werde. Laut Faulstich – selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer – soll der Zweiradbereich bei Reifen.com zudem weiter ausgebaut werden in Richtung Lifestyle/Fahrradreifen, zumal man sich in diesem Segment ganz offenbar einiges an Entwicklungspotenzial verspricht. christian.marx@reifenpresse.de