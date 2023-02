„Pinza All Terrain” auch in Indien eingeführt

Reifen seiner Marke Vredestein produziert Apollo Tyres zwar seit einigen Jahren schon auch in seinem Heimatland Indien. Doch war Vredesteins erstes explizit geländegängiges Profil namens „Pinza All Terrain” Mitte vergangenen Jahres zunächst im europäischen Markt eingeführt worden, bietet Apollo dieses als „globales Produkt“ bezeichneten Reifen für Premium-SUVs solcher Hersteller wie Jeep, Jaguar Land Rover, Mercedes, Toyota oder Volvo nunmehr auch in Indien an. Dies wertet der Anbieter nicht zuletzt als Beleg seines kontinuierlichen Bemühens, den Bedürfnissen der Fahrer gerecht zu werden und – wie Apollos APMEA-Präsident Satish Sharma mit Zuständigkeit für die asiatisch-pazifische Region sowie den Mittleren Osten und Afrika sagt – „sicherzustellen, dass sie sorgfältig durchdachte und fachmännisch konstruierte Lösungen haben, egal was und wo sie fahren“. Der in den indischen Werken in Vadodara und Andhra Pradesh des Herstellers gefertigte „Pinza All Terrain” sei für den Einsatz auf der Straße geeignet genauso wie er dank seiner Robustheit und Geländegängigkeit „Offroadenthusiasten mit Premium-SUVs oder mit einer Premiummentalität ansprechen“ soll. cm