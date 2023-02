Continental: Patrick Erdmann neuer Pressesprecher Pkw-/Transporterreifen Deutschland

In der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kommunikation von Continental Reifen EMEA gibt es personelle Änderungen: Seit 1. Februar hat Patrick Erdmann (37) die Position des Pressesprechers Pkw-/Transporterreifen Deutschland übernommen. Klaus Engelhart (62) betreut ab dem gleichen Datum diverse Projekte und hält weiterhin den direkten Kontakt zu einigen Fachmedien. Engelhart ist seit dem Jahr 2000 bei Continental im Pressebereich beschäftigt, Erdmann trat 2011 in den Konzern ein. „Ich freue mich, dass wir jetzt die Chance haben, bei dieser für uns sehr bedeutenden Stelle den Generationenwechsel zu vollziehen“, sagt Ralf Hoffmann, Leiter Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Kommunikation Reifen EMEA von Continental. „Es ist damit gesichert, dass wir die große Erfahrung von Klaus Engelhart weiterhin nutzen können und die Übergabe an Patrick Erdmann sichergestellt ist. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. Bei Klaus Engelhart bedanke ich mich für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit und wünsche auch ihm alles Gute und viel Erfolg in seiner neuen Position.“ ab