„Kyan“-Rad rollt ab März in den Markt

Bei der Essen Motor Show Ende vergangenen Jahres hatte das „Kyan“ genannte Rad von Schmidt Revolution am Messestand des Unternehmens seine Premiere. Jetzt rollt es in den Markt. Denn ab März soll das Modell in 10,0×21 Zoll (ET 11-21) und 11,5×21 Zoll (ET 15) jeweils im Lochkreis 5×112 zu haben sein. Es sei „optisch wie technisch exakt auf Hochleistungsfahrzeuge der Premiummittelklasse und Oberklasse zugeschnitten“, verspricht der Anbieter. Als besondere Augenfälligkeit dieses Y-Speichen-Rades wird zudem auf dessen als extrem bezeichnete Konkavität verwiesen: Bereits bei der zehn Zoll breiten Variante sind es demnach 90 Millimeter und sogar 120 Millimeter bei der in elf Zoll, weshalb Schmidt Revolution „Infinity DeepConcave“ als zusätzliche Bezeichnung für das Rad gewählt hat. cm