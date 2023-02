Christensen wird Application Development Manager bei Genan

Nach dem vorherigen Neuzugang Eduard Vogt in der Position als Key-Account-Manager für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) hat Genan sein Mitarbeiterteam mit Michael Christensen noch weiter verstärkt. Er fungiert seit dem 1. Februar als neuer Application Development Manager bei dem im Reifenrecycling aktiven Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Viborg (Dänemark) hat. In dieser Funktion sei Christensen dort gewissermaßen die Schnittstelle zwischen den Vertriebs-, Innovations- und Marketingteams der Gruppe, wobei laut Group CCO Thomas Ballegaard sein Aufgabenfeld eine enge Zusammenarbeit mit den Produktions- und Qualitätsabteilungen umfasst. „Diese Funktion erfordert sowohl Erfahrung als auch Produktkenntnisse“, so Ballegaard weiter. Dem neuen Application Development Manager attestiert er langjährige Erfahrung in der Branche, was ihn insofern „zum idealen Kandidaten für diese Aufgabe“ mache. cm